Израильские аналитики назвали четыре причины, которые помешали армии и службам безопасности предотвратить вторжение боевиков ХАМАС на территорию Израиля, пишет газета The New York Times со ссылкой на нескольких непоименованных представителей израильского правительства.

Издание подчеркивает, что эти выводы предварительны. Одной из главных причин неподготовленности Израиля к атаке стала неспособность израильских спецслужб мониторить линии связей боевиков ХАМАС. Лишь незадолго до нападения они попытались предупредить армейское начальство о необычной активности на линиях коммуникаций ХАМАС, но и это предупреждение осталось незамеченным.

Второй причиной стала чрезмерная ставка на электронику для наблюдения за ситуацией на границе с сектором Газа. В последние годы число солдат, дислоцированных вдоль границы с Газой, было сокращено. На границе были установлены многочисленные камеры наблюдения, сенсоры и дистанционно управляемые пулеметы. Однако перед атакой боевики с помощью беспилотников уничтожили вышки сотовой связи, практически лишив изральскую армию доступа к этому оборудованию, что позволило им пересечь границу незамеченными в тридцати местах.

Третьей причиной была оперативная ошибка военного командования, расположившего руководство приграничной дивизии на одной базе, которая была захвачена боевиками ХАМАС сразу после начала атаки.

Четвертая – готовность принять за чистую монету перехваченные утверждения лидеров боевиков о том, что у них нет планов нападения на Израиль. Скорее всего, члены ХАМАС знали о том, что их разговоры прослушиваются и вводили израильские спецслужбы в заблуждение.