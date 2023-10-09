ХАМАС готовится к операции Израиля

Движение ХАМАС разместило ряд оборонительных заграждений на подступах к сектору Газа на случай начала наземной операции Израиля. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление западного чиновника.

По словам собеседника издания, спецслужбы Иордании и Египта предупредили Израиль о том, что ХАМАС подготовил самодельные взрывные устройства, противотанковое оружие и другие средства защиты на подступах к анклаву.

Газета отмечает, что в случае наступления на сектор опасности будут поджидать израильских военных на каждом шагу. Так, палестинцы смогут вести атаки сквозь лабиринт высотных зданий, размещающих скрытые гарнизоны и заминированные проходы. Под самим городом проходят километры туннелей, в которых могут легко укрываться палестинские боевики, добавляет издание.

Накануне министр обороны еврейского государства Йоав Галант проинформировал, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа.