Кремль: Карабах – это Азербайджан
Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С Ереваном не обсуждался вопрос миротворцев России в Карабахе, де-факто и де-юре это территория Азербайджана», - отметил он.
Песков заявил, что дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном, но контакты с Арменией будут продолжены.
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