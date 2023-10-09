Кремль: Карабах – это Азербайджан

Карабах де-факто и де-юре является территорией Азербайджана, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С Ереваном не обсуждался вопрос миротворцев России в Карабахе, де-факто и де-юре это территория Азербайджана», - отметил он.

Песков заявил, что дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном, но контакты с Арменией будут продолжены.