Азербайджанский министр едет в Москву
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в VI Международном форуме “Российская энергетическая неделя”, который пройдет в Москве с 11 по 13 октября.
Как сообщили в министерстве, Шахбазов принимает участие в мероприятии по приглашению заместителя премьер-министра России Александра Новака.
В рамках форума министр примет участие в обсуждениях в рамках сессии «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности» и проведет двусторонние встречи с официальными лицами.