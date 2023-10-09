Сборная Азербайджана по футболу летит в Эстонию на отборочный матч Евро-2024
Сборная Азербайджана по футболу отправляется на отборочный матч Евро-2024 в Таллин против национальной команды Эстонии. Матч состоится 13 октября в 20:00 по бакинскому времени.
Азербайджанская делегация вылетит в столицу Эстонии чартерным рейсом в 15:00. Команду ждет 5-часовой полет. Сборная остановится в отеле Radisson. Завтра команда проведет предматчевую тренировку, а главный тренер Джанни Де Бьязи - пресс-конференцию.
Интересно, что впервые за четыре года вместе со сборной на гостевой матч отправляются и представители СМИ, в том числе и корреспондент haqqin.az.
Состав сборной Азербайджана
Вратари - Шахрудин Магомедалиев («Адана Демирспор», Турция), Салахят Агаев («Сабаил»), Рашад Азизли («Габала»);
защитники: Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Антон Кривоцук («Тэджон Хана», Южная Корея), Рахиль Мамедов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все – «Карабах»), Бахтияр Гасанализаде («Тузласпор», Турция), Ходжат Хагверди («Нефтчи»), Гисмат Алыев («Зиря»), Юсиф Набиев («Сабаил»);
полузащитники: Алексей Исаев, Эльвин Джамалов (оба – «Сабах»), Джошгун Диниев («Умраниеспор», Турция), Эмиль Сафаров («Габала»), Эмин Махмудов, Филип Озобич (оба – «Нефтчи»);
нападающие: Муса Гурбанлы («Юргорден», Швеция), Махир Эмрели («Динамо» Загреб, Хорватия), Озанджан Кекчю («Эйндховен», Нидерланды), Рамиль Шейдаев («Бурирам Юнайтед», Таиланд), Ренат Дадашов («Хатайспор», Турция), Рустам Ахмедзаде («Зиря»), Нариман Ахундзаде («Карабах»).