Сборная Азербайджана по футболу отправляется на отборочный матч Евро-2024 в Таллин против национальной команды Эстонии. Матч состоится 13 октября в 20:00 по бакинскому времени.

Азербайджанская делегация вылетит в столицу Эстонии чартерным рейсом в 15:00. Команду ждет 5-часовой полет. Сборная остановится в отеле Radisson. Завтра команда проведет предматчевую тренировку, а главный тренер Джанни Де Бьязи - пресс-конференцию.