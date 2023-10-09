НАТО не забывает про Украину

Североатлантический альянс будет продолжать оказывать полную поддержку Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

"НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине, - сказал Столтенберг. - Ваша война - это наша война, ваша безопасность - это наша безопасность, ваши ценности - это наши ценности".

"Министры обороны НАТО встречаются сегодня и завтра, мы встретимся в рамках нашей координационной группы, чтобы мобилизовать еще больше поддержки Украине, проведем встречу Совета Украина - НАТО, чтобы укрепить наши отношения и помочь Украине двигаться в направлении НАТО", - продолжил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг заявил, что основным приоритетом военных поставок НАТО на Украину сейчас должны стать средства ПВО, артиллерия и боеприпасы.