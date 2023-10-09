Новость о том, что кардиолог Ниджат Ибрагимов, который уже 12 лет живет и работает в Германии, решил отказаться от ежемесячной зарплаты в 20 тысяч евро и вернуться в Азербайджан, чтобы продолжить работу в районной больнице, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.

По окончании Азербайджанского медицинского университета Ибрагимов продолжил обучение в Германии. Затем он возглавлял отделение внутренней медицины и кардиологии в клинике Региомед в немецком городе Кобург.

В TƏBİB корреспонденту haqqin.az сообщили, что Ибрагимов приступит к работе в Ширванской городской центральной больнице.

«Ниджат Ибрагимов приехал по приглашению. Официально он приступит к своей работе через несколько дней. TƏBİB приглашает в нашу страну азербайджанских врачей, живущих и работающих за рубежом. В рамках программы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию «Трудоустройство врачей, получивших образование в зарубежных странах, в государственных медицинских учреждениях» в Азербайджан по приглашению уже прибыли около 100 врачей», - отметили в агентстве.