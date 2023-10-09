Эрдоган обрушился с критикой на Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою позицию по конфликту между Израилем и Палестиной, передают турецкие СМИ.
Эрдоган заявил: «Мы считаем неверными любые действия против мирных граждан, а также атаки на гражданские поселения. Мы верим, что даже у войны есть своя мораль, и стороны должны придерживаться этого принципа».
Эрдоган выразил сожаление, что этот принцип «грубо нарушается» в конфликте между Израилем и ХАМАС.
«Мы решительно осуждаем убийство мирных граждан на израильской территории. Точно так же мы категорически не принимаем постоянные бомбардировки и беспорядочные убийства невинных людей в Газе», — сказал Эрдоган.
Президент Турции также осудил действия Израиля в Газе, назвав их «резней».
«Конфликт, который ведется путем разрушения инфраструктуры города, блокады воды, электричества и передвижения людей, разрушения мечетей, церквей, всех религиозных сооружений, школ, блокировки доступа к основным человеческим потребностям и бомбардировки зданий с мирными жителями внутри (…) — это не война, это резня», — заявил Эрдоган.
По его словам, Израиль может оказаться в неблагоприятной позиции на международной арене из-за своих действий в Газе. «Если Израиль будет действовать не как государство, а как организация, он не должен забывать, что в конечном итоге его начнут воспринимать как организацию», — подчеркнул Эрдоган.