Король Иордании назвал формулу мира

Король Иордании Абдалла подчеркнул необходимость образования палестинского государства для достижения мира на Ближнем Востоке, передает BBC.

Король утверждает, что стабильность в регионе будет возможна только при условии существования независимого суверенного палестинского государства в границах от 4 июня 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

«Мы остаемся непоколебимыми и не откажемся от своей роли в защите исламских и христианских святынь в Иерусалиме, какие бы трудности ни стояли у нас на пути», — сказал король.

Стоит отметить, что иорданская королевская семья Хашимитов является хранителем мусульманских и христианских святынь в городе.