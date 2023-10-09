Проиранские формирования угрожают США
Лидер проиранских ополченцев в Ираке Абу Хусейн аль-Хамидави угрожает напасть на американские военные базы, если Соединенные Штаты вмешаются в войну между ХАМАС и Израилем, пишет Fox News.
«Наши ракеты, дроны и спецназ готовы нанести точные удары по американскому врагу на его базах и нарушить его интересы, если он вмешается в этот конфликт», — говорит Абу Хусейн аль-Хамидави в своем заявлении.
Он также пригрозил ударить ракетами по израильским целям.
Аль-Хамидави призвал иракцев провести демонстрации и собрать пожертвования в поддержку военной кампании ХАМАС.