Проиранские формирования угрожают США

«Наши ракеты, дроны и спецназ готовы нанести точные удары по американскому врагу на его базах и нарушить его интересы, если он вмешается в этот конфликт», — говорит Абу Хусейн аль-Хамидави в своем заявлении.

Он также пригрозил ударить ракетами по израильским целям.

Аль-Хамидави призвал иракцев провести демонстрации и собрать пожертвования в поддержку военной кампании ХАМАС.