Директор ФСБ благодарит Алиева за напутствия

К большому сожалению, каждая республика, каждое суверенное государство в той или иной мере испытало на себе проблемы, которые мы обсуждаем на площадке нашего совета. Это сепаратистские проявления, экстремистские проявления, террористические проявления, о которых мы постоянно говорим на протяжении многих лет, сказал в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников.

«Так или иначе с этим мы столкнулись. Мы говорим о тех вопросах, которые затрагивают непосредственно безопасность, суверенитет, конституционный строй наших государств, поскольку некоторые проблемы, которые существуют как внутри стран, так и внешние факторы воздействия в совокупности влияют в целом на вопросы безопасности.

К большому сожалению, в последнее время практически все государства СНГ сталкиваются с теми или иными вопросами, о которых Вы только что сказали. Я полагаю, что сегодняшнее наше совещание будет способствовать как раз продвижению на многих направлениях нашей совместной работы, и я еще раз хочу Вас поблагодарить, Ильхам Гейдарович, за возможность, и встречу сегодняшнюю, за напутствия, которые Вы нам сегодня дали, и ту историческую справку, и обоснование тех процессов, которые происходят сейчас на пространстве СНГ и в регионе, в котором мы сейчас находимся.

Это очень важно с точки зрения понимания и объективности восприятия происходящего. Конечно же, мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы максимально эффективно и продуктивно использовать сегодняшнее совещание и в последующем для решения вопросов обеспечения безопасности наших государств», - сказал глава ФСБ России.