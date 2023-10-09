Азербайджанцам доверено вещание Олимпиады в Париже

Впервые к вещанию Летних олимпийских и паралимпийских игр будут привлечены азербайджанцы. Таир Алиев и Джавидан Шарифов приглашены для работы над предстоящими съемками и эфиром Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже.

Таир Алиев будет во Франции продюсером вещания, а Джавидан Шарифов - ассистентом режиссера вещания. Оба являются сотрудниками Baku Media Center.

Таир Алиев как продюсер центра ранее работал над вещанием таких крупных проектов, как Европейские игры-2015, футбольный Евро-2020, групповые стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпионаты мира по различным видам спорта и т.д. В последнее время Алиев особо часто привлекался к работе на соревнованиях по стрельбе.

Именно вещание олимпийских и паралимпийских соревнований по стрельбе, а также по современному десятиборью доверено представителям Азербайджана.