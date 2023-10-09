Ильхам Алиев: Кандидат в президенты США обвиняет Азербайджан

Вам будет интересно услышать от нас и нашу оценку того, что происходит вокруг. …Начну с того, что Азербайджан соблюдал и во время оккупации, и во время Второй Карабах ской войны, и во время антитеррористической операции все гуманитарные нормы. Об этом свидетельствуют, кстати, и международные эксперты, и в том числе миссия ООН, которая побывала на освобожденных территориях буквально недавно, вчера и до этого еще где-то неделю назад, уже дважды, которая отмечала именно то, что все гуманитарные нормы были соблюдены. Тем не менее армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя нас во всех грехах. Так, в частности, сказал президент Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Президент Алиев указал на то, что в провокационной кампании против Азербайджана «главную скрипку играет Франция, и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиа-кампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой. История вопроса 30-летней оккупации, разрушение всех наших городов и деревень, геноцид Ходжалы – все это, естественно, игнорируется, выдумываются совершенно лживые истории. Но, кстати, должен сказать, что буквально вчера меня ознакомили с одним видеосюжетом, где кандидат в президенты США выступает с обвинениями в адрес Азербайджана и демонстрирует кадры армянского ракетного обстрела города Гянджа. Ну до такой степени опуститься до фальсификации и цинизма представить даже невозможно. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойной артиллерией, в том числе баллистическими ракетами, наши города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта, и погибло у нас более ста мирных жителей, включая детей. Так вот этот так называемый кандидат, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить? Они ничего не хотят слышать. У них есть свои установки, которые им спущены из центра и по которым они действуют».

«Сейчас мы столкнулись с беспрецедентной информационной войной против Азербайджана. Мы, конечно, своими силами противостоим, пытаемся и доносим правду о том, что произошло. Но надо понимать, что силы неравные. У таких стран, как Франция, имеющая давнюю колониальную историю, намного больше медиа-ресурсов по миру, чем у нас. Но тем не менее мы, используя разные площадки и международные организации, и другие формы, доносим и будем доносить правду о том, что произошло», - отметил глава государства.