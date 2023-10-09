Сначала участники мероприятия посетили могилу основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы на могилу и почтили память великого лидера.

Затем состоялось официальное открытие мероприятия, началось обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня. Глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев поприветствовал гостей, отметив, что проведение мероприятия в городе Баку имеет особое значение.

«С момента нашей последней встречи в Минске прошло сравнительно небольшое время. Однако за этот период в мире произошли события, оказавшие заметное влияние на характер оперативной обстановки в наших странах. Как вам известно, 19 сентября сего года Азербайджан провел в Карабахском экономическом регионе страны антитеррористические мероприятия локального характера. Причиной для проведения данных мероприятий со стороны Вооруженных сил Азербайджана стали неоднократные массированные обстрелы азербайджанских позиций, минирование территорий, а также террористические акции против мирных жителей и сотрудников полиции со стороны вооруженных формирований Армении, продолжавших вопреки трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года незаконно находиться на территории Карабахского региона.

На фоне сложной геополитической ситуации международный терроризм, религиозный экстремизм и международная организованная преступность по-прежнему остаются главными глобальными угрозами, требующими постоянного совместного обсуждения и выработки общих подходов по их разрешению. Мы надеемся, что вопросы повестки дня, вынесенные сегодня на рассмотрение, позволят участникам заседания высказаться по наиболее важным вопросам сотрудничества и наметить дальнейшие пути партнерского взаимодействия. Уверен, что очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ придаст дополнительный импульс для взаимодействия как на многостороннем, так и двустороннем уровне по проблемам обеспечения общей безопасности, будет способствовать лучшему взаимопониманию, повышению координации органов безопасности наших стран и укреплению партнерских связей», - отметил Нагиев.