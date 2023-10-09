На автодороге Баку – Сумгаит создается выделенная автобусная полоса

На автодороге Баку – Сумгаит от Хырдаланского круга до Бакинского международного автовокзального комплекса Агентством наземного транспорта Азербайджана создается выделенная автобусная полоса. На данном участке дороги наносятся горизонтальные линии разметки и устанавливаются дорожные знаки в соответствии с требованиями по созданию автобусной полосы.

В целом, в течение суток на указанном участке дороги курсируют 37 регулярных маршрутов, осуществляется свыше 1 800 автобусных поездок. За счет соблюдения требований на полосе будут созданы условия для комфортной, беспрепятственной перевозки общественным транспортом без дополнительных затрат времени около 140 тысяч пассажиров. Ожидается также, что интервал движения автобусов составит 5 минут.

Следует отметить, что в настоящее время Агентством наземного транспорта Азербайджана ведется работа и по созданию полосного коридора по кольцевой (Зых – Бакинский Международный Автовокзальный Комплекс). В результате соблюдения участниками дорожного движения требований специальных полос увеличилась средняя разрешенная скорость автобусов на дорогах. Вся проделанная работа является составной частью большого проекта по увеличению мобильности в Баку, нацеленного на повышение доступности общественного транспорта, увеличение скорости передвижения в черте города, устранение пробок и снижение выбросов в атмосферу.

По словам эксперта в области транспорта Эльмаддина Мурадлы, выделенная полоса позволит автобусам беспрепятственно добираться до города и в обратном направлении, и сделает общественный транспорт более привлекательным для сотен тысяч людей, ежедневно направляющихся в столицу.

Эксперт также призвал владельцев автомобилей соблюдать требования выделенной автобусной полосы и не ущемлять права пользователей общественного транспорта.