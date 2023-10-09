У Эрдогана предложили разорвать связи с Израилем видео
Генеральный секретарь курдской партии HÜDA Partisi Шехзаде Демир, выступая в парламенте страны, предложил разорвать все отношения Турции с Израилем.
«Ясно хочу заявить, что Израиль – террористическая незаконная организация. Турецкий парламент должен однозначно осудить Израиль. Мы должны разорвать дипломатические и экономические связи (с еврейским государством), а еврейских беженцев, повинных в убийстве наших палестинских братьев, нельзя принимать», - сказал Демир.
October 11, 2023
Между тем сообщается, что турецкие депутаты провели встречу с делегацией ХАМАС в парламенте Турции.
October 11, 2023