Путин обвинил Израиль в оккупации Палестины

Изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято одновременно и решение о создании и второго государства, речь шла о создании двух независимых суверенных государств - Израиля и Палестины, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Ну Израиль создан, как известно, а Палестина как государство, самостоятельно, суверенное, так и не создано, не состоялось. В силу самых разных обстоятельств. Сейчас не буду вдаваться в детали», - цитируют российские СМИ Путина.

«Более того, часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно палестинскими, она занята Израилем - в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», - добавил президент РФ.