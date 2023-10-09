Путин поддержал Эрдогана: Должна быть создана независимая Палестина

Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, я имею в виду, прежде всего, создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем», – цитирует ТАСС российского лидера.

Путин также заявил, что палестинская проблема в сердце каждого мусульманина. Он подчеркнул, что палестинская проблема воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень.

«Я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам, это очевидные вещи. И воспринимается это все, что происходит – не только сейчас, а на протяжении десятилетий – воспринимается как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень», – сказал президент РФ.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближневосточную проблему нужно решать, и «окончательное решение – это создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме». «Мы призываем всех влиятельных игроков в регионе взять на себя ответственность за установление мира под лозунгом «В справедливом мире нет проигравших»… Нужно воздерживаться от шагов, которые приведут к еще большей крови», – сказал он.