Азербайджанцы стали чаще разводиться и реже умирать

За 8 месяцев текущего года в Азербайджане районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции были зарегистрированы 75 623 новорожденных, сообщили в Госкомитете по статистике.

53,3% из новорожденных - мальчики, 46,7% - девочки.

Вместе с тем в январе-августе 2023 года в Азербайджане было зафиксировано 40 472 смерти. Показатель смертности на каждые 1000 человек населения, по данным Госкомстата, снизился в годовом выражении с 6,2 до 6,0.

В январе-августе этого года в Азербайджане районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции были зарегистрированы 33 836 браков и 14 544 развода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на 1000 человек населения сократилось с 6,0 до 5,0, а количество разводов увеличилось с 1,5 до 2,2.