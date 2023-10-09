Путин рассказал, чем интересуется Азербайджан
Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции, могут подключиться и другие страны, заявил президент России Владимир Путин.
Газовый хаб предложил создать президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. По итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла 4 сентября 2023 года в Сочи, Путин сказал, что «Газпром» предоставил турецкой компании Botas дорожную карту по предстоящему строительству.
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