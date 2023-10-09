Путин о войне Израиля с ХАМАС

«И в (Соединенных) Штатах много деятелей политических и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого (палестинского) государства, и в Израиле такие люди есть. Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом», - цитирует Интерфакс президента РФ.

Путин подчеркнул, что позиция России по поводу конфликта «хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН. Имею в виду, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства».

Президент РФ также сказал, что «то, что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения — среди женщин, детей, стариков».

«Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — подчеркнул Путин.

Президент РФ также отметил, что расширение конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе и в сфере энергетики.