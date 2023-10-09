Израиль может быть вынужден вести войну на пять фронтов в случае прямого вмешательства в конфликт других стран и группировок ближневосточного региона. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на экспертов из аналитического центра Le Beck.

«Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который обладает большим потенциалом дальнейшей эскалации», - цитирует издание результаты исследования центра.

В то время как Израиль ведет борьбу с ХАМАС на западе страны, а с севера обороняется от ливанских ракет, есть опасность, что этот конфликт может расшириться и превратиться в «войну на пять фронтов», пишет издание.

Газета утверждает, что потенциальная угроза для Израиля исходит от Ирана, который «уже много лет финансирует террористические организации ХАМАС и «Хезболла». Четвертый и пятый фронт, как пишет Bild, могут быть открыты палестинскими группировками на Западном берегу реки Иордан и иранскими боевиками в Сирии. Кроме того, эксперты аналитического центра не исключают угрозы вовлечения в конфликт Ирака или Йемена, однако пока не рассматривают эту теорию всерьез.