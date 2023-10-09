В Израиле договорились о чрезвычайном правительстве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился создать чрезвычайное правительство вместе с оппозиционной партией с целью укрепления решений в области безопасности, сообщает Sky News.
Лидер оппозиции Бени Ганц, который ранее занимал должности главы армии и министра обороны, присоединится к правительству.
В заявлении сообщается, что будет создан кабинет управления военными действиями, состоящий из трех сторон: премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и Бени Ганца, лидера партии "Национальное единство".
Гади Эйзенкот, член партии Ганца и бывший руководитель штаба ЦАХАЛа, вместе с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером будут выполнять функции наблюдателей.
Полномочия штатного кабинета безопасности, предусмотренные законом, останутся неизменными. У партии Ганца в правительстве будет пять министров без портфелей.