Готовят встречу Путина с Алиевым

«Я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии», — сказал президент РФ на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Кыргызстане, сообщает ТАСС.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что президент России на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кыргызстане 12 октября обсудит ситуацию в Карабахе, реинтеграцию армянских жителей Карабаха и тему миротворцев РФ.

Представитель Кремля напомнил, что мандат миротворческого контингента истекает в декабре 2025 года.

«Тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре», — отметил он.

Говоря о предстоящей встрече Путина и Алиева, Ушаков отметил, что российская сторона придает важное значение этому контакту.