В Берлине полицейские разогнали митинг школьников в пользу Палестины, сообщает BILD.

В понедельник в берлинской гимназии им. Эрнста Аббе произошел инцидент, где ученик и учитель начали выяснять отношения в связи с конфликтом в Израиле.

В среду десятки учеников этой же школы попытались вывесить палестинский флаг перед учреждением и провести митинг в поддержку Палестины. Несмотря на предварительный запрет полиции, акция состоялась.

Порядка 150 полицейских приняли участие в разгоне митинга, задержали нескольких участников и конфисковали листовки.

Контрразведка ФРГ накануне отметила рост идеологии исламизма среди молодежи, активно распространяемой через социальные медиа, включая TikTok, Instagram и YouTube.