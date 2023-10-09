Турция и Израиль меняют Южный Кавказ, а Иран стоит перед выбором наш обзор
Восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом положило конец затяжному конфликту, начавшемуся в 1988 году. В то же время, решительная победа Азербайджана резко усилила внимание Ирана к быстро меняющейся динамике геополитических перестановок в регионе.
Именно такими словами начинается статья, опубликованная базирующимся в Лондоне изданием Middle East Eye, которое специализируется на регионах Ближнего Востока и Северной Африки и анализирует события, происходящие на Южном Кавказе.
Чтобы описать нынешний уровень контактов между Азербайджаном, Ираном и Арменией, Middle East Eye оценивает сложные взаимоотношения, сложившиеся на треке Ереван-Тегеран-Баку.
В частности, отмечается, что на бумаге Иран и Армения кажутся близкими союзниками и даже партнерами, тогда как с Азербайджаном, с которым Иран связывают этнические, религиозные и культурные нити, отношения Тегерана весьма напряжены. В этой связи издание напоминает о призывах иранских «ястребов» к более агрессивной политике в отношении Азербайджана, которые звучат с начала года.
По словам Хамидрезы Азизи, эксперта по вопросам геополитики и безопасности на Ближнем Востоке из Германского института международных отношений, иранские политики, в основном, озабочены геополитическими последствиями растущего влияния Азербайджана в регионе.
Middle East Eye пишет, что после распада СССР Иран и Россия неизменно позиционировали себя как ведущие игроки в регионе Южного Кавказа.
Однако теперь Турция и Израиль, ставшие основными военными и политическими сторонниками Азербайджана, инициируют качественные изменения в устоявшемся региональном порядке.
«С геоэкономической точки зрения, главной заботой Ирана сегодня является потенциальная реализация проекта Зангезурского коридора», - отметил Азизи в интервью Middle East Eye.
Как отмечает издание, и Турция, и Азербайджан не скрывают заинтересованности в открытии Зангезурского коридора, что для Ирана может иметь негативные последствия.
Во-первых, по словам Азизи, реализация этого проекта «значительно снизит важность Ирана в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Не говоря уже о том, что решение о создании Зангезурского коридора повлечет за собой и геополитические последствия, а именно, потерю Ираном сухопутной границы с Арменией.
«Были предложены различные договоренности, в том числе, коридор, контролируемый международным сообществом, - отметил Азизи. – Но если в итоге коридор пройдет через Армению, то для Ирана это станет геополитической катастрофой».
Эксперт отметил, что создание Зангезурского коридора ограничит геополитические возможности Ирана и усилит его зависимость от Азербайджана, имеющего тесные связи с Израилем - заклятым врагом Исламской Республики и региональным конкурентом Анкары.
Азизи считает, что Иран не беспокоит возвращение Азербайджаном полного контроля над Карабахом. В то же время в Тегеране опасаются, что освобождение Карабаха является частью поэтапного плана достижения Азербайджаном своих целей.
Хотя Иран и обеспокоен складывающейся ситуацией, его возможности отреагировать на них пока ограничены. Главным образом потому, что Россия также настаивает на открытии Зангезурского коридора, выступая таким образом на стороне Турции, а не Армении.
По словам Армина Монтазари, редактора отдела внешней политики издающейся в Иране газеты «Ham-Mihan», защита границы с Арменией стала в Иране «вопросом патриотизма и национализма».
«Общественное мнение таково, что иранцы даже поддерживают военный подход правительства Раиси против любых действий на границе с Арменией, если в этом есть необходимость», — отметил Монтазари.
Middle East Eye пишет, что воспоминания о начале XIX века, когда после войн с Российской империей Иран утратил контроль над различными кавказскими территориями, включая современные Азербайджан, Грузию, Дагестан, Армению и Игдыр в Турции, продолжают терзать националистические круги в Тегеране. Подобные идеи также проникают и в турецкое общество, где сухопутный коридор с Азербайджаном рассматривают, как ворота в Центральную Азию и инструмент воссоединения с другими тюркскими государствами.
«Иран сейчас сталкивается с Турцией и Азербайджаном - двумя странами с четкими границами, - говорит Монтазари. - И ему приходится выбирать, хочет ли он сотрудничать с двумя странами или враждебность с одной. Думаю, этот сдвиг окажет влияние на общественное мнение в Иране».
Издание пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, дабы развеять опасения Тегерана, предложил проложить трассу Зангезурского коридора через территорию Ирана.
Напомним в этой связи, что, примерно, через две недели после заявления Эрдогана, сделанного в ходе его визита в Нахчыван, Азербайджан и Иран заложили фундамент новых автомобильных и железнодорожных мостов через пограничную реку Араз в поселке Агбенд Зангиланского района. Это - часть проекта Восточного Зангезурского коридора, включающего строительство автомобильной и железной дорог, проходящих через Иран и соединяющих Азербайджан с Нахчываном. Соглашение об этом Иран и Азербайджан подписали еще в марте 2022 года, но отложили реализацию из-за напряженности в двусторонних отношениях.
В то же время региональные игроки не отказались от идеи транспортного коридора через Зангезур. В последние несколько дней российские и турецкие официальные лица неоднократно говорили о важности открытия данного маршрута.
В этой связи обеспокоенность Ирана по поводу Зангезурского коридора продолжает сохраняться. О чем свидетельствует позиция президента Ирана Ибрахима Раиси, заявившего на днях, что этот проект «станет плацдармом для НАТО» и превратится для Исламской Республики в проблему национальной безопасности.