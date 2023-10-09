Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:20

Восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом положило конец затяжному конфликту, начавшемуся в 1988 году. В то же время, решительная победа Азербайджана резко усилила внимание Ирана к быстро меняющейся динамике геополитических перестановок в регионе. Именно такими словами начинается статья, опубликованная базирующимся в Лондоне изданием Middle East Eye, которое специализируется на регионах Ближнего Востока и Северной Африки и анализирует события, происходящие на Южном Кавказе. Чтобы описать нынешний уровень контактов между Азербайджаном, Ираном и Арменией, Middle East Eye оценивает сложные взаимоотношения, сложившиеся на треке Ереван-Тегеран-Баку.

В частности, отмечается, что на бумаге Иран и Армения кажутся близкими союзниками и даже партнерами, тогда как с Азербайджаном, с которым Иран связывают этнические, религиозные и культурные нити, отношения Тегерана весьма напряжены. В этой связи издание напоминает о призывах иранских «ястребов» к более агрессивной политике в отношении Азербайджана, которые звучат с начала года. По словам Хамидрезы Азизи, эксперта по вопросам геополитики и безопасности на Ближнем Востоке из Германского института международных отношений, иранские политики, в основном, озабочены геополитическими последствиями растущего влияния Азербайджана в регионе. Middle East Eye пишет, что после распада СССР Иран и Россия неизменно позиционировали себя как ведущие игроки в регионе Южного Кавказа. Однако теперь Турция и Израиль, ставшие основными военными и политическими сторонниками Азербайджана, инициируют качественные изменения в устоявшемся региональном порядке. «С геоэкономической точки зрения, главной заботой Ирана сегодня является потенциальная реализация проекта Зангезурского коридора», - отметил Азизи в интервью Middle East Eye.

Как отмечает издание, и Турция, и Азербайджан не скрывают заинтересованности в открытии Зангезурского коридора, что для Ирана может иметь негативные последствия. Во-первых, по словам Азизи, реализация этого проекта «значительно снизит важность Ирана в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Не говоря уже о том, что решение о создании Зангезурского коридора повлечет за собой и геополитические последствия, а именно, потерю Ираном сухопутной границы с Арменией. «Были предложены различные договоренности, в том числе, коридор, контролируемый международным сообществом, - отметил Азизи. – Но если в итоге коридор пройдет через Армению, то для Ирана это станет геополитической катастрофой». Эксперт отметил, что создание Зангезурского коридора ограничит геополитические возможности Ирана и усилит его зависимость от Азербайджана, имеющего тесные связи с Израилем - заклятым врагом Исламской Республики и региональным конкурентом Анкары. Азизи считает, что Иран не беспокоит возвращение Азербайджаном полного контроля над Карабахом. В то же время в Тегеране опасаются, что освобождение Карабаха является частью поэтапного плана достижения Азербайджаном своих целей.

Хотя Иран и обеспокоен складывающейся ситуацией, его возможности отреагировать на них пока ограничены. Главным образом потому, что Россия также настаивает на открытии Зангезурского коридора, выступая таким образом на стороне Турции, а не Армении. По словам Армина Монтазари, редактора отдела внешней политики издающейся в Иране газеты «Ham-Mihan», защита границы с Арменией стала в Иране «вопросом патриотизма и национализма». «Общественное мнение таково, что иранцы даже поддерживают военный подход правительства Раиси против любых действий на границе с Арменией, если в этом есть необходимость», — отметил Монтазари. Middle East Eye пишет, что воспоминания о начале XIX века, когда после войн с Российской империей Иран утратил контроль над различными кавказскими территориями, включая современные Азербайджан, Грузию, Дагестан, Армению и Игдыр в Турции, продолжают терзать националистические круги в Тегеране. Подобные идеи также проникают и в турецкое общество, где сухопутный коридор с Азербайджаном рассматривают, как ворота в Центральную Азию и инструмент воссоединения с другими тюркскими государствами.