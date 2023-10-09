На фоне растущих в Армении антироссийских настроений премьер-министр Никол Пашинян объяснил накануне в интервью Общественному телевидению Армении, почему он не поднимает вопросов по поводу вывода с территории страны 102-й российской военной базы.

«Основания для наличия российской военной базы в Армении вполне объяснимы, - ответил Пашинян на вопрос ведущего. - Они продолжают существовать, и мы не поднимаем никаких вопросов, связанных с этим».

В то же время Пашинян исключил вероятность того, что российские миротворцы, в случае их вывода из Карабаха, вольются в воинский контингент, дислоцированный в Армении на постоянной основе. По словам премьер-министра, в этом случае миротворцы должны будут вернуться в Россию. При этом Пашинян подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с Ереваном относительно будущего мандата миротворцев.

«Вопрос, останутся или не останутся российские миротворцы в Нагорном Карабахе, зависит не только от нас, поскольку мы знаем, что Россия ведет на эту тему определенные переговоры с Азербайджаном, - отметил Пашинян. - Переговоры ведем и мы. Поэтому я не могу дать прямой и конкретный ответ на этот вопрос».

Следует отметить, что за последние дни несколько российских официальных лиц заявили, что поскольку в Карабахе «существует большая потребность в миротворцах», о выводе контингента не может быть и речи.