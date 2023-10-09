Почему Пашинян не требует вывода российской военной базы? главный вопрос
На фоне растущих в Армении антироссийских настроений премьер-министр Никол Пашинян объяснил накануне в интервью Общественному телевидению Армении, почему он не поднимает вопросов по поводу вывода с территории страны 102-й российской военной базы.
«Основания для наличия российской военной базы в Армении вполне объяснимы, - ответил Пашинян на вопрос ведущего. - Они продолжают существовать, и мы не поднимаем никаких вопросов, связанных с этим».
В то же время Пашинян исключил вероятность того, что российские миротворцы, в случае их вывода из Карабаха, вольются в воинский контингент, дислоцированный в Армении на постоянной основе. По словам премьер-министра, в этом случае миротворцы должны будут вернуться в Россию. При этом Пашинян подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с Ереваном относительно будущего мандата миротворцев.
«Вопрос, останутся или не останутся российские миротворцы в Нагорном Карабахе, зависит не только от нас, поскольку мы знаем, что Россия ведет на эту тему определенные переговоры с Азербайджаном, - отметил Пашинян. - Переговоры ведем и мы. Поэтому я не могу дать прямой и конкретный ответ на этот вопрос».
Следует отметить, что за последние дни несколько российских официальных лиц заявили, что поскольку в Карабахе «существует большая потребность в миротворцах», о выводе контингента не может быть и речи.
Что же касается дальнейшей судьбы 102-й базы в Армении, то после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом в армянском обществе усилились призывы к ее немедленному выводу. В частности, эту тему систематически поднимают в армянских СМИ, где звучат призывы к выводу из Армении не только 102-й базы, но и пограничных войск ФСБ России.
Тем не менее, у Пашиняна, по его собственному выражению, «нет никаких вопросов», связанных с целесообразностью военного присутствия России на территории Армении, поскольку, по мнению экспертов, армянский премьер-министр прекрасно понимает, насколько опасно в сложившейся ситуации поднимать эту тему. И хотя команда премьер-министра последовательно проводит политику дистанцирования от Москвы и сближения с Западом, требовать от Москвы вывода войск, не получив от Запада необходимых гарантий, - слишком уж рискованный шаг как лично для Пашиняна, так и в целом для Армении.
Поэтому же Ереван пока воздерживается от официального выдвижения инициативы по выходу из ОДКБ. Правда, отозвав своего посла, а также отказываясь участвовать в учениях и других мероприятиях блока, Армения, de-facto, уже прекратила участие в этой военной организации. Но формально Ереван все еще полноправный член ОДКБ, и правительство Пашиняна понимает, что начало формальной процедуры выхода из военного блока стран бывшего СССР разозлит Россию еще больше.
В то же время Пашинян выступает решительно против расширения военного присутствия России в Армении за счет миротворческого контингента в Карабахе, изначально исключая такое развитие событий.
Но, по мнению экспертов, Никол Пашинян, скорее всего, опережает события, поскольку в обозримом будущем вопрос вывода российского миротворческого контингента из Карабаха по-прежнему остается открытым…