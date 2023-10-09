Кремль знает, почему Пашинян не едет в Бишкек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Совета глав Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет 13 октября в столице Кыргызстана Бишкеке. Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Нам известно (о причинах отказа от поездки, — ред.), но, наверное, он сам как-то это дело объяснит. Но он не будет участвовать», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ добавил, что в случае приезда Пашиняна в Бишкек была бы организована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Если бы Пашинян приехал, я даю гарантию 100%, что была бы организована встреча с ним», — уточнил Юрий Ушаков.

Контакты Владимира Путина с Николом Пашиняном, по словам Ушакова, продолжаются: последний телефонный разговор президентов состоялся 7 октября.

Накануне Пашинян во время телефонного разговора с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сказал, что встречу глав СНГ он пропустит «из-за ряда обстоятельств».