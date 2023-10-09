Али Асадов обсудил перспективы нефтегазодобычи в Азербайджане

Состоялось очередное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

На совместном заседании, проведенном 11 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова, были рассмотрены текущий статус и перспективы в области нефтегазовой добычи страны.

В частности, рассматривались долгосрочные планы развития нефтегазового сектора SOCAR и республики в целом, прогнозы будущей добычи, ситуация с реализацией проекта реконструкции НПЗ им. Гейдара Алиева, дополнительные работы, требующиеся для реализации проекта, а также другие текущие вопросы.

На заседании были выслушаны выступления президента SOCAR Ровшана Наджафа и гендиректора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

В заключение заседания, учитывая предложения членов Совета, соответствующие поручения были даны Совету директоров Азербайджанского инвестиционного холдинга и SOCAR.