В Маалот-Таршиха на севере Израиля дана команда "всё чисто", после того как подозреваемое проникновение в воздушное пространство страны вызвало тревогу в городе, сообщает The Times of Israel.

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Вот что сказал очевидец изданию Al Jazeera о проникновении неизвестных летательных объектов в воздушное пространство Израиля на севере страны:

«У нас есть это приложение, которое информирует нас о любых атаках на территорию Израиля, и оно отправляло уведомления последние 5 минут, говоря о «вторжении враждебных воздушных средств в северный Израиль».

Согласно информации от военных, до 15 парапланеристов пересекли границу, неясно, перевозят ли эти парапланы взрывчатку или людей.

Жителям этой области, вдоль границы с Ливаном, рекомендовано укрыться в убежищах. Если это так, то это повтор того, что произошло несколько дней назад, когда парапланеристы перелетели через этот забор из Газы.