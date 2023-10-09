На севере Израиля пока «все чисто» срочно в номер, обновлено 20:30
В Маалот-Таршиха на севере Израиля дана команда "всё чисто", после того как подозреваемое проникновение в воздушное пространство страны вызвало тревогу в городе, сообщает The Times of Israel.
*** 20:13
Вот что сказал очевидец изданию Al Jazeera о проникновении неизвестных летательных объектов в воздушное пространство Израиля на севере страны:
«У нас есть это приложение, которое информирует нас о любых атаках на территорию Израиля, и оно отправляло уведомления последние 5 минут, говоря о «вторжении враждебных воздушных средств в северный Израиль».
Согласно информации от военных, до 15 парапланеристов пересекли границу, неясно, перевозят ли эти парапланы взрывчатку или людей.
Жителям этой области, вдоль границы с Ливаном, рекомендовано укрыться в убежищах. Если это так, то это повтор того, что произошло несколько дней назад, когда парапланеристы перелетели через этот забор из Газы.
*** 20:05
Десант парапланеристов проникает из Ливана на север Израиля.
Израильские и арабские СМИ пишут, что слышны звуки выстрелов и взрывов. Жителям северного Израиля рекомендовано укрыться в укрепленных помещениях и оставаться там.
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