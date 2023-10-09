О последних событиях в Израиле и секторе Газа haqqin.az побеседовал с Саймоном Циписом, израильским политологом, доктором политических наук, экспертом по вопросам международных отношений и национальной безопасности.

Тем временем, израильские военные заявили, что обнаружили на своей территории тела около 1.500 боевиков ХАМАС, участвовавших во вторжении в приграничные населенные пункты. Бои за освобождение заложников, захваченных ХАМАСом, продолжаются.

На фоне израильской блокады Газы, Каир закрыл Рафиах - единственный неконтролируемый Израилем пограничный переход из сектора в Египет. В ответ израильская армия пригрозила, что будет атаковать идущие в Газу машины с соляркой, а также взорвала в районе Рафаха туннель, используемый для контрабанды оружия и техники.

После террористической атаки на приграничные города, власти Израиля мобилизовали около 360.000 резервистов. В свою очередь ХАМАС призвал к мобилизации весь арабский и мусульманский мир.

- Полгода назад израильский аналитик Джонатан Спайер опубликовал материал о том, что ряд экстремистских группировок, включая ХАМАС и «Хезболлу», готовят под руководством Тегерана грандиозную операцию против Израиля. Некоторые эксперты выдвигают версию о том, что нападение ХАМАС - это подготовка к еще более масштабной атаке со стороны более многочисленной ливанской группировки «Хезболла»…

- Да, можно однозначно утверждать, что силы «Хезболлы» вовлечены в боевые действия против Израиля. В данный момент обостряется обстановка на севере Израиля, где уже идет обмен ударами. ЦАХАЛ начал подтягивать тяжелые вооружения к границе с Ливаном. Мы в курсе сил и возможностей «Хезбаллы», которая значительно лучше, чем ХАМАС, оснащена оружием. Поэтому на север перебрасываются соответствующее вооружение - танки, артиллерия и вертолеты. Мы не используем в секторе Газа, поскольку речь идет о густонаселенной территории, где помимо авиации ЦАХАЛ применяет малые мобильные группы и небольшие транспортные средства.

Я согласен с мнением, что вылазка ХАМАС может быть обманным маневром, отвлекающим внимание от более масштабной операции, которую планирует «Хезболла». Но Израиль готов к такому развитию событий. В Генштабе ЦАХАЛа неоднократно проводились учения по ведению боевых действий на два и более фронтов одновременно. Так что, ничего неожиданного для израильской армии нет, и мы готовимся к отражению атаки и со стороны «Хезбаллы» на границе с Ливаном и Сирией.

- Какие на Ваш взгляд могут быть региональные политические последствия атаки на Израиль?

- Безусловно, Иран готовил и руководил действиями ХАМАС, «Исламского джихада» и других террористических организаций, напавших на приграничные с сектором Газы израильские поселки. Иран старается сорвать процесс нормализации отношений Израиля с суннитской частью арабского мира и, в частности, с Саудовской Аравией. Кстати, этот процесс начался полгода назад, и недавно возобновились переговоры о нормализации отношений еврейского государства с Эр-Риядом. Иран больше, чем кто-либо, заинтересован в том, чтобы арабо-израильский процесс нормализации как продолжение Соглашений Авраама (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020—2021 годах – ред.) был сорван. Режим в Иране понял, что приближается момент, когда в противовес Исламскому государству будет создана мощная военно-политическая коалиция в составе США, Израиля и суннитских государств мусульманского мира. Именно поэтому Тегеран сыграл на опережение, спровоцировав операцию ХАМАС и, судя по всему, делает все, чтобы втянуть в войну и шиитов «Хезболлы».

- Израиль много лет демонстрировал миру мастер-класс по борьбе с терроризмом. Чем же объяснить, что командование ЦАХАЛа, а также Моссад, ШАБАК и АМАН, одни из лучших спецслужб в мире, проморгали столь масштабное нападение террористов?

- Судя по всему, мы имеем дело либо с упущением разведслужб, либо с предательством. В истории Израиля были военные чиновники, которые за деньги передавали информацию Ирану. Есть несколько книг, в которых описаны случаи передачи бывшими военными чинами иранцам секретной информации военного характера. Возможно, были переданы какие-то коды или электронные ключи, которые позволили взломать систему безопасности на границе с сектором Газы. Вероятно, именно это позволило террористам отключить высокотехнологичную пограничную систему, с помощью которой Израиль на протяжение десятилетий защищал себя от атак из Газы. В результате, порядка тысячи боевиков ХАМАСа бульдозерами снесли забор и просочились на территорию Израиля, где совершили чудовищные преступления.

- По некоторым сообщениям в плен также попал бригадный генерал ЦАХАЛа Нимрод Алони?

- Да, это правда.

- В данный момент Израиль полностью блокировал сектор Газы и уничтожает инфраструктуру ХАМАСа. Но что дальше? Кому-то ведь все равно придется обеспечивать продовольствием находящихся там палестинцев…

- Если мы сможем взять под контроль весь сектор, то проблем с обеспечением палестинцев всем необходимым не будет. Израиль на протяжение десятилетий поставлял жителям Газы газ, электричество, воду, медикаменты... То есть, их полностью содержал Израиль, а не Египет, Иран или какие-то другие арабские страны. Именно Израиль строил палестинцам Газы школы, больницы, детские сады. Именно мы направляли им стройматериалы и строительную технику. Поэтому, если территория сектора будет под нашим контролем, то гражданское население Газы будет обеспечено всем необходимым.

- Неизбежно ли проведение сухопутной операции?

- Да. Не думаю, что Саудовская Аравия и ее арабские союзники вступят в бой на стороне ХАМАС. Им это невыгодно. То же самое касается Ирана, который находится на расстоянии двух тысяч километров от Израиля. Тем не менее, если начнутся столкновения с «Хезболлой», в боевые действия будут втянуты Ливан, Сирия, не исключено, что вмешаются и США, словом, начнется большая региональная война, исход которой будет во многом зависеть от того, какое решение в этой связи примут в Москве, Пекине и Тегеране.

В последнем нападении ХАМАСа на Израиль косвенное участие могла принять Россия. Известно, что россияне оказывают Ирану военно-технические и технологические услуги, а Тегеран, в свою очередь, мог передать российские военные технологии ХАМАСу, а также ливанской «Хезболле».

- В социальных сетях прошла информация о том, что при атаке на Израиль боевики ХАМАС использовали иранские БПЛА «Шахед»…

- Нет, у ХАМАСа их нет, зато «Шахеды» состоят на вооружении «Хезболлы». Уверен, что в случае нападения на Израиль боевики «Хезболлы» будут активно использовать иранские боевые дроны.

- Может ли Израиль пойти на экстремальные меры, предлагавшиеся в свое время радикальными израильскими политиками, то есть, осуществить трансфер палестинского населения и объявить территории Западного берега, сектора Газы и Голанские высоты израильскими территориями. Не станет ли кровавая акция ХАМАСа поводом для реализации подобных идей?

- Следует понимать, что аннексия территорий Палестинской автономии приведет к тому, что палестинцы станут нашими согражданами, а Израиль перестанет быть еврейским государством, поскольку к двум миллионам этнических арабов, являющихся гражданами Израиля, прибавятся еще три миллиона палестинцев. Так же бессмысленна и депортация, поскольку палестинцы живут не в Израиле, а в анклавах на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы. Единственный вариант — это дать им независимость и автономию. То есть, создать условия, при которых они могли бы создать собственное государство. Это устраивает ФАТХ на Западном берегу, но не устраивает ХАМАС в секторе Газы, цель которого - не создание палестинского государства, а ликвидация Израиля и изгнание всех евреев из Ближнего Востока.