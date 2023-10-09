Путин: Территория, на которой живут палестинцы, - это их земля

Российский лидер подчеркнул очевидный провал политики США на Ближнем Востоке и подчеркнул необходимость отхода от военных действий в пользу дипломатических усилий и возвращения к переговорам. Путин напомнил о том, что земля, на которой проживают палестинцы, исторически принадлежит им.

Он выразил готовность России внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако подчеркнул, что текущая обостренная обстановка не способствует этому. Президент России также раскритиковал призывы Израиля к палестинцам из Газы переместиться в Египет, считая, что это не способствует установлению мира.

Российский лидер отметил необходимость избежания расширения конфликта в Израиле «во что бы то ни стало».