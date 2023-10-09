Что входит в новый пакет помощи США Украине

Министерство обороны США уточнило состав пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Глава ведомства Ллойд Остин анонсировал данное решение на заседании в формате "Рамштайн". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сайт Пентагона.

Этот пакет стал 48-ым, предоставленным Украине с августа 2021 года со стороны США. Отправка помощи будет произведена в оперативном порядке.

"Этот пакет помощи по безопасности является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа на фоне российской агрессии", — сказал Остин.

Помощь включает ракеты AIM-9M, системы противодействия дронам, боеприпасы для системы HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые ракеты TOW, комплексы АТ-4, стрелковое оружие, 16 миллионов патронов, учебные боеприпасы, средства технического обслуживания и другое оборудование.