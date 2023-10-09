Церемония презентации «Стипендиальной программы Ханифы Меликовой-Зардаби – 2023»

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11 октября состоялась церемония презентации «Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби – 2023», организованная Фондом развития образования при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. Церемония началась с исполнения Государственного гимна, после чего был показан видеоролик, посвященный проекту.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, депутаты Милли Меджлиса, работники частного сектора и другие гости. Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, выступившая на мероприятии со вступительной речью, рассказала о важности стипендиальных программ и отметила, что девушки, желающие учиться по важнейшим специальностям, осуществили свою мечту благодаря упомянутым программам.

В завершение своего выступления Б.Мурадова, обратившая внимание на важность участия всего общества в устранении существующих проблем, связанных с вовлечением девушек в образование, поздравила молодых студенток, удостоенных стипендии и пожелала им успехов. Касаясь темы азербайджанских женщин и образования, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что, как и во многих сферах, Азербайджан, стоит среди первых в этой области, занимая особое место среди восточных и мусульманских стран.

Говоря о важности стипендиальных программ, Э.Амруллаев подчеркнув, что приоритетными задачами являются привлечение девушек к образованию и поддержка этого процесса, отметил, что женское образование повлияет на формирование образцового воспитания и образования наших детей. В завершение Э.Амруллаев поздравил молодых студенток, ставших лауреатами стипендии, и выразил уверенность, что они сделают все возможное, чтобы дать большему количеству людей хорошее образование.