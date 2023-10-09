Омбудсмен на Венской конференции по миграции

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в 8-й Венской конференции по миграции, организованной Международным центром развития миграционной политики (ICMPD) в Вене. Об этом сообщает аппарат омбудсмена.

На конференции обсуждались вопросы управления миграцией в Европе, Африке и Азии. Генеральный директор ICMPD Михаэль Шпинделеггер в своем выступлении подчеркнул необходимость сотрудничества государств и совместных мероприятий в области миграционной политики. Среди участников конференции были представители авторитетных международных и региональных организаций, включая высокопоставленных лиц из Европейского Союза, Африки и Азии.

На встрече с генеральным директором ICMPD Сабина Алиева рассказала о работе омбудсмена Азербайджана в сфере защиты прав и свобод человека и подчеркнула важность международного сотрудничества. Она также представила информацию о защите прав мигрантов в Азербайджане и отметила проблему беженцев и вынужденных переселенцев из-за долгой оккупации и этнической чистки со стороны Армении.

Сабина Алиева подчеркнула значение сотрудничества с ICMPD для повышения эффективности в сфере миграции и защиты прав уязвимых групп населения.