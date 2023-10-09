Жесткий месседж США и НАТО врагам Израиля

«Ответ Израиля пропорциональный, мы ожидаем, что он и будет пропорциональным. Мы также призываем враждебные Израилю организации не пытаться воспользоваться ситуацией, что приведет к эскалации конфликта», — сказал генсек Йенс Столтенберг.

Между тем Белый дом подтвердил, что второй американский авианосец — Dwight Eisenhower — перебрасывается в Средиземное море.

Тем временем Белый дом подтвердил, что США активно прорабатывают с Израилем и Египтом идею эвакуации гражданского населения сектора Газа.