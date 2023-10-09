Азербайджан не готовится к войне с Арменией

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радиостанции Radiofrance заявил, что Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении и призвал возобновить переговоры в целях достижения мира.

«Конечно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Нам необходимо вернуться на путь переговоров... Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы полностью готовы внести свой вклад. Шарль Мишель проделал хорошую работу на посту президента Европейского Совета, содействуя возобновлению переговоров. Мы вновь готовы к переговорам с Евросоюзом в трехстороннем формате», — сказал Амирбеков.

Он также подчеркнул уважение Азербайджана к территориальной целостности Армении и других стран: «Мы положим конец этой враждебности... Заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно безосновательны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира».