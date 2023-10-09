Ведутся переговоры о разрешении гражданам США и палестинцам покинуть сектор Газа в преддверии наземной операции Вооруженных сил Израиля, пишет CNN со ссылкой высокопоставленный официальный источник в Израиле.

Согласно обсуждаемому соглашению, которое сейчас находится на стадии обсуждения, граждане США смогут пересечь границу в Рафахе по американским паспортам. В то же время число палестинцев, которые смогут это сделать, ограничат до 2 000 человек в день, сообщил чиновник CNN.

Египтяне, контролирующие границу Рафах между сектором Газа и Египтом, должны будут дать окончательное согласие на этот план. Израильский чиновник добавил, что Израилю было бы выгодно, чтобы как можно больше палестинцев покинули Газу.