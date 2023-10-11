Корреспондент Fox News Трей Ингст вошел вместе с израильской армией в кибуц Беэри, ранее подвергшийся вторжению боевиков ХАМАС. Об этом он рассказал в Х.

Ингст рассказывает, что 10% населения кибуца было убито боевиками ХАМАС. Генерал-майор сообщил корреспонденту, что некоторые люди были обезглавлены. Другие были расстреляны со связанными за спиной руками.

«Все дома разрушены, предположительно, все здания были подорваны ручными противотанковыми гранатометами. Люди были застрелены и убиты в своих кроватях с дистанции прямого выстрела. Это самое ужасное зрелище, что я видел», — сказал он.