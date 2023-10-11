Баку отражает нападки Парижа

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило свое несогласие с обвинениями, которые высказала министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна 11 октября в Сенате Франции, сообщает пресс-служба МИД.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения против Азербайджана», — говорится в заявлении.

МИД также подчеркнул, что заявления Колонна о плановом переселении армян из Карабахского района Азербайджана противоречат позиции международного сообщества по этому вопросу и даже позиции премьер-министра Армении от 21 сентября.

Внешнеполитическое ведомство раскритиковало Францию за отсутствие какой-либо реакции по невыполнению Арменией резолюций Совета Безопасности ООН и призвало ее прекратить «деструктивное поведение» и угрозы в отношении Азербайджана, подчеркнув, что страна будет «решительно противостоять любым действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».