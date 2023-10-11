Турция отправит помощь пострадавшим в конфликте ХАМАС и Израиля
Анкара начала работу по доставке помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате израильско-палестинского конфликта. Как сообщает агентство Anadolu, об этом в ходе телефонного звонка президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.
Согласно заявлению, сделанному пресс-службой президента Турции, на встрече обсуждались последние события в рамках конфликта между Израилем и Палестиной.
Эрдоган в ходе разговора рассказал, что Турция начала работу по доставке помощи невинным гражданским лицам, пострадавшим от атак.
Эрдоган заявил, что бомбардировки гражданских населенных пунктов неприемлемы. По его мнению, важно, чтобы страны региона давали конструктивные сигналы для завершения конфликта.