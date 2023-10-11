Блинкен рассказал о сделке по эвакуации жителей Газы

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщит израильским чиновникам о незыблемой поддержке США Израиля. Об этом дипломат заявил журналистам перед вылетом в Израиль на воздушной базе в Мэриленде, передает The New York Times.

"Мы будем поддерживать их завтра, мы будем поддерживать их каждый день. Мы будем решительно противостоять терроризму", — сказал он.

Блинкен заявил, что чиновники США ведут "постоянный диалог" со своими израильскими коллегами для обеспечения безопасного прохода для мирных жителей из Газы.

Пока Израиль не предоставил безопасный проход жителям Газы, желающим уехать, в районе погранпункта израильские военные самолеты проводят бомбардировки.

Блинкен сказал, что чиновники США попытаются "по максимуму своих возможностей" гарантировать, что мирные жители не пострадают, но "Израилю нужно предпринять шаги для защиты себя".