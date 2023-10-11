Зеленский готовится к визиту в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность визита солидарности в Израиль, сообщает Ynet 11 октября.

По данным издания, дата визита пока не установлена, однако службы двух стран уже наладили первые контакты по этому вопросу.

Ранее, находясь в Брюсселе, Зеленский призвал мировых лидеров выразить свою поддержку Израилю, посетив страну. Он подчеркнул, что Украина осознает, каково это — быть под угрозой террористических атак и насколько важно в таких обстоятельствах чувствовать поддержку.