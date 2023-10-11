Иран опасается наплыва афганских беженцев

Председатель Международной организации по миграции Ирана Абдолла Мобини выразил озабоченность Тегерана в связи с возможным новым притоком афганских беженцев после недавнего землетрясения в Афганистане, передает агентство IRNA.

Выступая на 74-й сессии Исполнительного комитета программы верховного комиссара ООН по делам беженцев (ExCom), Мобини заявил, что недавнее землетрясение в городе Герат в Афганистане, в результате которого многие люди потеряли свои дома, вызвало опасения в Иране по поводу новых иммигрантов в стране.

Мобини подчеркнул, что хотя Иран ранее принимал большие волны беженцев и иммигрантов, такая поддержка не может продолжаться бесконечно.

Он указал, что "Иран не играл роли в создании этих кризисов", но "был убежищем для миллионов переселенцев на протяжении последних десятилетий".

"Отсутствие международной помощи наряду с огромным числом беженцев представляет для Ирана серьезные вызовы", - сказал Мобини.