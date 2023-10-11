Грозные заявления Нетаньяху, Галанта и Ганца
Члены недавно сформированного чрезвычайного правительства Израиля - премьер-министр Биньямин Нетаньяху, глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант выступили с заявлениями, передает The Times of Israel.
Министр обороны Йоав Галант назвал наступление ХАМАС «самой страшной террористической атакой в мире за всю историю».
«Мы стабилизировали границу, мы начали наступление. Мы сотрем ХАМАС с лица земли», — сказал Галант.
«Нельзя допустить, чтобы вы убивали израильских детей, а мы продолжали свои дела как ни в чем не бывало», — добавил он.
При этом Бени Ганц сказал, что в секторе Газа «чувствуется мощь Израиля».
«Мы стоим плечом к плечу — это наш месседж врагам и всем гражданам Израиля. Мы все мобилизованы. Если нужно, Ливан также ощутит все то, что сейчас имеет Газа. Цель операции — уничтожение ХАМАС… Пока еще это не достигнуто, но мы обязательно победим. Места убийств будут перестроены заново, и Израиль станет еще сильнее, чем прежде», — рассказал он.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал разделаться с ХАМАС наподобие ИГИЛ: «Сегодня мы сформировали правительство национального единства. Люди Израиля объединены. Судьба Израиля на кону… Все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми, и мы уничтожим их всех, как мир уничтожил ИГИЛ».