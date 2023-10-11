В ходе визита в Бухарест председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Румынии Ионом-Марчелом Чолаку. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой, на встрече Чолаку отметил стратегическое значение азербайджано-румынских отношений.

«Румыния была первым членом Евросоюза, подписавшим с Азербайджаном договор о стратегическом партнерстве, и Баку был первым торговым партнером Румынии на Южном Кавказе», - сказал он, отметив существование значительного потенциала для еще большего развития двусторонних экономических связей. В частности, была подчеркнута существенная роль Азербайджана в поддержании энергетической безопасности Евросоюза.

Премьер-министр Румынии особо отметил значение Южного Газового Коридора, который играет важную роль для европейских партнеров, и транспортно-транзитные возможности Азербайджана. По его словам, имеются хорошие возможности для укрепления взаимодействия в налаживании транспортных перемычек между Черным и Каспийским морями. Он также выразил надежду на экспорт энергии из Азербайджана, выработанной из возобновляемых источников энергии.