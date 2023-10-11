Сахиба Гафарова приглашает Румынию благоустраивать Карабах фото
В ходе визита в Бухарест председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Румынии Ионом-Марчелом Чолаку. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой, на встрече Чолаку отметил стратегическое значение азербайджано-румынских отношений.
«Румыния была первым членом Евросоюза, подписавшим с Азербайджаном договор о стратегическом партнерстве, и Баку был первым торговым партнером Румынии на Южном Кавказе», - сказал он, отметив существование значительного потенциала для еще большего развития двусторонних экономических связей. В частности, была подчеркнута существенная роль Азербайджана в поддержании энергетической безопасности Евросоюза.
Премьер-министр Румынии особо отметил значение Южного Газового Коридора, который играет важную роль для европейских партнеров, и транспортно-транзитные возможности Азербайджана. По его словам, имеются хорошие возможности для укрепления взаимодействия в налаживании транспортных перемычек между Черным и Каспийским морями. Он также выразил надежду на экспорт энергии из Азербайджана, выработанной из возобновляемых источников энергии.
В свою очередь Сахиба Гафарова сообщила, что договорная и правовая база двух государств достаточно основательна и составляет 61 документ. Экономические и энергетические связи находятся на высоком уровне, растет товарооборот. Далее она проинформировала румынского премьера о широкомасштабных работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана и о процессе возврата бывших вынужденных переселенцев в родные края.
Гафарова пригласила румынские компании принять участие в реализуемых в Карабахе проектах. Она отметила, что Азербайджан пригласил Армению подписать мирный договор на основе пяти фундаментальных принципов международного права, но Армения все три прошедших года демонстрировала деструктивную позицию и прибегала к разным военно-политическим провокациям. Спикер Милли Меджлиса также рассказала о локальных антитеррористических мерах Азербайджана, их итогах и процессе реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения. Далее на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.