Сколько постов российские миротворцы свернули в Карабахе

Российские миротворцы свернули 6 наблюдательных и 15 временных постов в Карабах е с 19 сентября, информирует Минобороны РФ.

В официальном заявлении уточняется: "В связи с разоружением и роспуском незаконных вооруженных формирований в регионе с 19 сентября 2023 года свернуты шесть наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев".

Министерство также подчеркнуло, что "нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано".