Представитель президента: Армяне Карабаха должны признать власть Азербайджана

Он заявил: "Для мирного сосуществования с азербайджанцами армянские жители Карабах а должны признать, что власть принадлежит Азербайджану".

Амирбеков подчеркнул, что неправильно называть последние события в регионе этническими чистками, и уточнил: "Это очень серьезное обвинение. Мы никогда не нападали на гражданскую инфраструктуру или гражданское население".

Он упомянул о миссии ООН, которая посетила регион: "Это является доказательством того, что антитеррористические мероприятия не были нацелены на гражданские лица".

Представитель также рассказал о диалоге между правительством Азербайджана и армянскими жителями Карабаха, акцентируя внимание на том, что Азербайджан не намерен лишать их прав: "Они должны признать суверенитет нашей страны. Некоторые уже выразили желание стать гражданами Азербайджана".