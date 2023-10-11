Дунайские порты Украины подверглись ударам

Одна из групп беспилотников достигла Измаила, где зарегистрирована активность ПВО и звуки взрывов.

Этой ночью Россия вновь запустила беспилотники в направлении дунайских портов Украины, сообщает BBC.

Стрельба ПВО также наблюдается в Николаеве. Подразделения Воздушных сил Украины сообщили о движении еще одной группы беспилотников в сторону Днепропетровской области.

Кроме того, Харьков подвергся атаке со стороны российской армии. Глава областной администрации Харькова Олег Синегубов подтвердил информацию об инциденте, добавив, что два человека обратились за медицинской помощью.

Синегубов не уточнил, чем был нанесен удар: дроном или ракетой.