Беспощадная война Израиля и ХАМАС не жалеет никого

11 сотрудников ООН погибли в результате ударов по сектору Газа, передает агентство Anadolu.

Как минимум 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ погибли в результате авиаударов по сектору Газа с начала боевых действий.

По словам замдиректора агентства Дженифер Остин, среди погибших — пятеро учителей школ организации, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала.

«Некоторые были убиты в своих домах вместе с семьями», — добавила Остин.